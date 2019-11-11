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Новости   //    Единоборства / ММА   //    Самбо

Москва может принять чемпионат мира по самбо в 2021 году

11:53

Чемпионат мира по самбо-2021 может пройти в Москве. Об этом сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

— Думаю, чемпионат мира 2021 года может принять Москва, — цитирует Шестакова ТАСС. — Тогда же запланирован и отчетно-выборный конгресс Международной федерации самбо".

Москва принимала чемпионат мира в 1990 году, когда на турнире выступала сборная СССР.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7099265

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