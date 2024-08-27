Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта
Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство присвоило самбо статус олимпийского вида спорта.
«Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
В конце 2018 года самбо на три года получило статус временного признания Международным олимпийским комитетом (МОК). В июле 2021 года МОК проголосовал за постоянное признание Международной федерации самбо (FIAS).
Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/15269
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