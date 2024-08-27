Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство присвоило самбо статус олимпийского вида спорта.

«Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.