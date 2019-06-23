Кубарков вышел в полуфинал на Европейских играх-2019

Россиянин Андрей Кубарков в четвертьфинале Европейских игр-2019 в категории до 52 килограммов одержал победу над грузинским спортсменом Гиви Надареишвили.

В полуфинал категории до 62 килограммов вышел россиянин Руслан Багдасарян, который оказался сильнее украинца Дмитрия Евдошенко. В категории до 74 килограмм соотечественник Багдасаряна Станислав Скрябин одержал победу над армянином Арсена Казаряна, а другой российский представитель в этой же категории Сергей Рябов победил украинца Дмитрия Стеценко.

У женщин Диана Рябова (52 кг) одолела Галю Иванову (Болгария), Яна Костенко (60 кг) – Анну Овцаренко (Эстония), Жанара Кусанова (80 кг) – Сашу Гориссен (Голландия).

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.