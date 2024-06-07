Никулин: «Я знал, что поединок между Чурчаевым и Мамиевым не состоится»

Боец поп-MMA Тимур Никулин поделился мыслями о срыве поединка между Шовхалом Чурчаевым и Аловсетом Мамиевым.

«Я не поехал на турнир Hype FC. Изначально знал, что поединка между Чурчаевым и Мамиевым не будет. Я поспорил со своим другом на хорошую «поляну». Был уверен, что именно зрители сорвут этот поединок. До боя это так и не дошло. Друг меня Вангой назвал. Шовхал записывает истории из Кофемании, Аловсет несерьезно к этому относится», — приводит слова Никулина MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире Hype FC должен был состояться поединок между Чурчаевым и Мамиевым. Но в последний момент Мамиев отказался выходить на бой, сославшись на большое количество посторонних людей в зале.