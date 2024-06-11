Эминов провалил взвешивание, бой с Игнатьевым в силе

В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония взвешивания участников 84-го турнира промоушена «Наше Дело», который пройдет 12 июня на КСК «АРЕНА».

Участник со-главного боя вечера, который должен пройти в весе до 68 кг, бывший чемпион AMC Fight Nights Мухаммед Эминов превысил лимит на 950 граммов. Его соперник Евгений Игнатьев в весе.

По информации MMA.Metaratings.ru, несмотря на перевес Эминова и его плохое состояние, бой остается в силе.

Эминов последний бой провел в декабре 2023 года на турнире Naiza FC 55, проиграв Нурбеку Кабдрахманову техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 16 побед и два поражения. В активе Игнатьева 21 победа, два поражения и две ничьи.