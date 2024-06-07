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Никулин: «Я бы с радостью подстраховал бой между Исмаиловым и Минеевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец поп-MMA Тимур Никулин поделился мнением о боксерском поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который пройдет 20 июля в Москве.

«Я планирую боксировать на том же турнире, где будут драться Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Надеюсь, этот поединок все-таки состоится. Могу ли я страховать этот бой? Обращусь к Камилу Гаджиеву с этим. Я бы с радостью подстраховал это противостояние. Они оба боятся проиграть мне. Если они уступят мне, то это будет конец карьеры.

Если Исмаилова травма зажила, а Минеева отпустят из зоны СВО, то этот бой состоится. Такого злого Минеева я никогда не видел, он опубликовал видео, где сидит с автоматом и матерится. Как такое можно публиковать, если ты «трешь» за правильное?» - цитирует MMA.Metaratings.ru Никулина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nikulin-ya-by-s-radostyu-podstrakhoval-boi-ismailov-mineev-370240/
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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