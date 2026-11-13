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Кушанашвили заявил, что заработал девять миллионов рублей за бой с Джигурдой

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Поединок Отара Кушанашвили (справа) и Никиты Джигурды.
Фото Global Look Press

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», назвал свой гонорар за бой с Никитой Джигурдой.

— Когда тебя спрашивали про гонорар за бой с Джигурдой в 2021 году, ты всегда называл разные цифры. Сколько заработал на самом деле?

— Девять миллионов рублей.

— Артур Арутюнян, промоутер боя, сказал, что тебе заплатили около миллиона. Кому верить?

— Ха! Ну точно не человеку с фамилией Арутюнян. Да за миллион я бы сам заставил его драться! Артура знаю давно, это вдохновенный врун, как и положено любому промоутеру.

Давайте спросим Мераба Двалишвили — сколько ему полагалось за последний бой с Петром Яном? Ответит: «Четыре миллиона долларов». Но организатор, чтобы не баловать других, скажет: «Да какие четыре миллиона?! 800 тысяч!» Если грузин получает что-то, он из этой суммы сделает фетиш! Объявит всем! А глава корпорации, наоборот, будет уверять, что заплатил в 30 раз меньше. Иначе сразу выстроится очередь из недовольных. Судя по тому, как живет Двалишвили, гонорары у него баснословные.

— Девять миллионов рублей за полторы минуты в октагоне — тоже неплохо.

— Организаторы понимали, что будет профанация, цирк шапито. Я очень усердно готовился к бою с этим сумасшедшим, оголтелым стариком. Каждый день выпивал по несколько бутылок виски... Меня как-то спросили: «Отар, ну зачем так позориться?» Я объяснил.

— Объясни и нам.

— Одна из моих дочерей вляпалась в неприятность, нужно было срочно помочь ей погасить долг по ипотеке. Я представлял, что будет с этим боем. И мы договорились с бесноватым стариком. «Не бьем друг друга, одержимая тварь!» — «Я понял тебя, грузинский ублюдок!» Но что сделал Джигурда, войдя в октагон?

— Сломал тебе два ребра!

— Он меня... Если бы не интервью, я бы употребил глагол на букву «п». Ох, как он мне двинул! Вопреки всем договоренностям!

Но попутно восхищался я им. Ребята, седьмой десяток! Он же должен на ладан дышать и с Богом разговаривать через форточку. А Джигурда делает самый быстрый нокаут в истории. Даже Сергей Павлович не укладывал так соперников, как меня уложило это ничтожество в старческих буклях!

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

Бой состоялся в ноябре 2021 года в рамках турнира промоушена «Наше дело» и завершился победой Джигурды нокаутом в первом раунде. В августе 2022-го организатор Артур Арутюнян утверждал, что гонорар Кушанашвили составлял около миллиона рублей.

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Мераб Двалишвили
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