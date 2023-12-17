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Сегодня, 13:42

Профессиональные бойцы ММА проведут мастер-класс по самообороне в Москве

Виктория Кравченко
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Профессиональные бойцы ММА проведут мастер-класс по самообороне для москвичей в рамках фестиваля «SARYCHEV POWER EXPO & Наше Дело», который состоится 16 и 17 декабря.

Занятия проведут чемпионы лиги «Наше Дело» Александр Грозин и Мири Садыгов.

В рамках мероприятия пройдет выставка в различных дисциплинах, в которой примут участие почти полтысячи сильнейших спортсменов из 26 государств, в том числе из 81 региона России.

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