Профессиональные бойцы ММА проведут мастер-класс по самообороне в Москве

Профессиональные бойцы ММА проведут мастер-класс по самообороне для москвичей в рамках фестиваля «SARYCHEV POWER EXPO & Наше Дело», который состоится 16 и 17 декабря.

Занятия проведут чемпионы лиги «Наше Дело» Александр Грозин и Мири Садыгов.

В рамках мероприятия пройдет выставка в различных дисциплинах, в которой примут участие почти полтысячи сильнейших спортсменов из 26 государств, в том числе из 81 региона России.