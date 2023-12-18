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Сегодня, 16:40

Стал известен файт-кард турнира TOP DOG 26

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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23 декабря в Москве в УСК «Крылья Советов» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 26. В главном бою вечера чемпион мира по панкратиону Сергей «Кратос» Калинин встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым. Победитель этого поединка сразится с чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым.

Весь файткард:

Аян «Ильич» Иргит — Камал «Камикадзе» Гасанов

Хусрав «13-й район» Зоидов — Никита Севостьянов

Александр «Жесткий» Великдус — Василий «Jambo» Капустин

Давид «Пулемет» Оганесян — Матин «Торнадо» Шаропов

Сергей «Коуч» Марченко — Виктор «Боец из морга» Боронин

Иван «F1» Абрамов — Дмитрий Спивак

Александр «Череп» Деревянко — Сергей Макаров

Виталий «Эншент» Старых — Иван «Панчер» Майданчук

Адилжан «Адос» Сандибеков — Наби «Ганнибал» Гаджиев

Павел «Берсерк» Шелест — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев

Иса «Тандовский» Исаев — Алексей «Мельник» Мельников

Тимур «Доктор» Акаимов — Сергей «Кратос» Калинин

Турнир начнется в 19.00 по московскому времени.

ММА
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