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Сегодня, 13:02

Камил Гаджиев: «Я не воспринимаю драки на льду как отдельный вид искусства»

Камил Гаджиев оценил популярность единоборств на коньках
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» оценил популярность единоборств на коньках.

— Набирают популярность единоборства на коньках, когда проводятся специальные бои на льду. Как вы относитесь к этому?

— Я не воспринимаю драки на льду как отдельный вид искусства. Это очень опасно для здоровья. Непонятно, кто эти люди. Бойцы на это не пойдут, потому что плохо катаются. Зачем это нужно хоккеистам, я не знаю. Драка — это часть игры. А хоккейная драка, как отдельный вид искусства, — не моя история.

Камил Гаджиев
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