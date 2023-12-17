Камил Гаджиев: «Я не воспринимаю драки на льду как отдельный вид искусства»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» оценил популярность единоборств на коньках.

— Набирают популярность единоборства на коньках, когда проводятся специальные бои на льду. Как вы относитесь к этому?

— Я не воспринимаю драки на льду как отдельный вид искусства. Это очень опасно для здоровья. Непонятно, кто эти люди. Бойцы на это не пойдут, потому что плохо катаются. Зачем это нужно хоккеистам, я не знаю. Драка — это часть игры. А хоккейная драка, как отдельный вид искусства, — не моя история.