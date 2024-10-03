Гаджи Автомат подписал соглашение с Камилом Гаджиевым на бой против футболиста

Российский кулачник Гаджи Автомат и глава Fight Nights Камил Гаджиев подписали соглашение на бой, который состоится в марте 2025 года.

Гаджи станет хедлайнером турнира, где в октагоне сойдутся футболисты медиалиги. Соперником Гаджи должен стать действующий сотрудник лиги Сослан Дзалаев, который в 2017-2018 годах выступал по ММА в лиге «Колизей» и стал чемпионом «Гран-при» организации в тяжелом весе. До перехода в штат медиалиги Сослан выступал в командах «Деньги» и «Деньги Рокетов».

Правила предстоящего поединка пока не определены.