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Сегодня, 15:02

Гаджи Автомат подписал соглашение с Камилом Гаджиевым на бой против футболиста

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Российский кулачник Гаджи Автомат и глава Fight Nights Камил Гаджиев подписали соглашение на бой, который состоится в марте 2025 года.

Гаджи станет хедлайнером турнира, где в октагоне сойдутся футболисты медиалиги. Соперником Гаджи должен стать действующий сотрудник лиги Сослан Дзалаев, который в 2017-2018 годах выступал по ММА в лиге «Колизей» и стал чемпионом «Гран-при» организации в тяжелом весе. До перехода в штат медиалиги Сослан выступал в командах «Деньги» и «Деньги Рокетов».

Правила предстоящего поединка пока не определены.

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