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Сегодня, 05:17

Тарасов — о подставном поединке: «Стыдно? Да нет, почему мне должно быть стыдно? Это часть моего пути»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец ММА Артем Тарасов рассказал, что участвовал в договорном поединке.

«Да, у меня был подставной бой, после него слили переписку. Я не помню, когда это было. Да, это был договорняк в начале моей карьеры. Я не помню подробности, мы просто сделали такой поединок. Потом кто-то слил переписку, хотели привлечь к этому внимание масс, но я на это не реагирую. Да, было, ну и что?

Я не помню, кто тогда был моим соперником, и где мы дрались. Стыдно? Да нет, почему мне должно быть стыдно? Это часть моего пути. Я в этом бою участвовал исключительно для себя, при этом я не помню, какие тогда были условия. И я никого этим поступком не задел. Я пропагандирую здоровый образ жизни и спорт, но я не являюсь фанатиком спорта, который живет в зале. Да, все должно быть правильным, но разве подставной бой — это что-то неправильное.

Ну, был у меня семь лет назад подставной бой. Ну и что? Кто-то от этого что-то получил? Наверное, нет. Кому-то от этого было плохо? Нет. Это был мой турнир, и мы организовали бой с условием, что соперник не будет сильно сопротивляться. Вроде бы, я выиграл рычагом, как и обычно.

Мне не совсем приятно об этом говорить и вспоминать. Если бы я со своими нынешними мозгами вернулся в свои 25 лет, я бы сделал тоже самое, но так, чтобы никто об этом не говорил. У меня столько хейта в свое время было, что сейчас мне плевать на эти разговоры. Сделал и сделал, это моя жизнь. В последнее время мне не предлагали договорных боев, но если бы предложили хорошие деньги, то я в нем бы поучаствовал. За 20 млн подумаю об этом», — цитирует Legalbet Тарасова.

Источник: Legalbet
Артем Тарасов
ММА
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