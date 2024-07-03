Дрозд прокомментировал инцидент с оскорблением Рзаевым россиянина по национальному признаку

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд отреагировал на инцидент с оскорблением азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым оппонента по национальному признаку.

«Здесь без преувеличения нужно гасить это на корню и воспитывать молодое поколение правильно общаться, говорить и мыслить. Неприятно, когда в сегодняшней ситуации, когда нам нужно всем стоять плечом к плечо и отстаивать свои интересы, такие вещи происходят. Нужно запретить ему вообще боксировать в России, а если будет заведено уголовное дело, то он должен будет понести наказание в полной мере», — цитирует Дрозда Vprognoze.ru.

3 июля стало известно, что Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.