Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 15:11

Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джавид Рзаев.
Фото Соцсети

Федерация бокса России временно остановила лицензию Hardcore FC после разбирательства по ситуации, произошедшей на одном из турниров лиги 22 мая.

Организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Также Hardcore FC необходимо компенсировать причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал

ММА
1
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азербаджанский боец Рзаев объяснил, почему оскорбил Кулинского на национальной почве

Дрозд прокомментировал инцидент с оскорблением Рзаевым россиянина по национальному признаку

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости