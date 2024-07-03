Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала

Федерация бокса России временно остановила лицензию Hardcore FC после разбирательства по ситуации, произошедшей на одном из турниров лиги 22 мая.

Организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Также Hardcore FC необходимо компенсировать причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал