UFC on ESPN 62: Борральо победил Каннонье и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 62, в главном бою которого Кайо Борральо (17-1) победил Джареда Каннонье (17-8) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Джареда Каннонье (США) — Единогласное решение судей (49-45, 49-45, 48-46).

Минимальный вес: Табата Риччи (Бразилия) победила Анджелу Хилл (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Райан Лодер (США) победил Роберта Валентина (Швейцария) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Майрон Сантос (Бразилия) победил Каана Офли (Австралия) — KO. 2-й раунд.

Полусредний вес: Майкл Моралес (Эквадор) победил Нила Мэгни (США) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Джеральд Мершарт (США) победил Эдмена Шахбазяна (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Фрэнсис Маршалл (США) победил Денниса Базукиа (США) — Раздельное решение судей (28-29, 30-27, 29-28).

Средний вес: Захари Риз (США) победил Хосе Медину (Боливия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Вячеслав Борщев (Россия) победил Джеймса Лонтопа (Перу) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).

Легчайший вес: Джакьюлин Кавальканти (Португалия) победила Джозиане Нунес (Бразилия) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Конг Ванг (Китай) победила Викторию Леонардо (США) — KO, 1-й раунд.