UFC Fight Night Морено — Кавана: дата и время начала, кард боев турнира
Турнир UFC Fight Night 268 пройдет в спортивном комплексе «Арена CDMX» в Мехико (Мексика) в ночь с 28 февраля на 1 марта. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.
В главном событии вечера сойдутся мексиканец Брэндон Морено и британец Лонир Кавана. «СЭ» публикует полный кард вечер ММА.
Главный кард UFC Fight Night 268
Брэндон Морено — Лонир Кавана
Марлон Вера — Давид Мартинес
Даниэль Зеллхубер — Кинг Грин
Эдгар Чайрес — Фелипи Бунис
Иманол Родригес — Кевин Борхес
Сантьяго Луна — Анхель Пачеко
Предварительный кард UFC Fight Night 268
Риан Гадра — Хосе Медина
Айлин Перес — Мейси Чиассон
Кристиан Киньонес — Крис Моутиньо
Дуглас Силва ди Андради — Хавьер Рейес
София Монтенегро — Эрнеста Карецкайте
Эрик Сильва — Фрэнсис Маршалл
Дамиан Пинас — Уэс Шульц
Где смотреть UFC Fight Night 268
За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).