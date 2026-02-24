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UFC Fight Night Морено — Кавана: дата и время начала, кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night 268 пройдет в Мексике 1 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Брэндон Морено.
Фото Reuters

Турнир UFC Fight Night 268 пройдет в спортивном комплексе «Арена CDMX» в Мехико (Мексика) в ночь с 28 февраля на 1 марта. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся мексиканец Брэндон Морено и британец Лонир Кавана. «СЭ» публикует полный кард вечер ММА.

Главный кард UFC Fight Night 268

Брэндон Морено — Лонир Кавана

Марлон Вера — Давид Мартинес

Даниэль Зеллхубер — Кинг Грин

Эдгар Чайрес — Фелипи Бунис

Иманол Родригес — Кевин Борхес

Сантьяго Луна — Анхель Пачеко

Предварительный кард UFC Fight Night 268

Риан Гадра — Хосе Медина

Айлин Перес — Мейси Чиассон

Кристиан Киньонес — Крис Моутиньо

Дуглас Силва ди Андради — Хавьер Рейес

София Монтенегро — Эрнеста Карецкайте

Эрик Сильва — Фрэнсис Маршалл

Дамиан Пинас — Уэс Шульц

Где смотреть UFC Fight Night 268

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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Брэндон Морено
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