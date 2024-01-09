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Сегодня, 12:04

Том Аспиналл заявил, что Джон Джонс и Стипе Миочич избегают боя с ним

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) сообщил, что ни экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), ни экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не хотят драться с ним.

«Джон Джонс такой: «Ты должен драться с людьми, которые создают твое наследие». Я: «Отличная идея. Конечно». UFC: «Ты хочешь драться с Томом?». Стипе: «Нет». Джон: «Нет». Я: «???» — написал Аспиналл в соцсети X.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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