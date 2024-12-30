Боец UFC Мурзаканов отстранен на 180 дней из-за допинга

Российский боец UFC Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на 180 дней за нарушение антидопинговой политики организации, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства по спортивным единоборствам (CSAD).

Проба, взятая у бойца 8 октября 2024 года, показала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. В сентябре 2017-го Антидопинговое агентство США (USADA) уже обнаруживало запрещенные вещества в пробе россиянина. Тогда он был отстранен на два года.

35-летний Мурзаканов провел 14 боев в карьере и одержал 14 побед. В UFC на его счету 4 победы (3 нокаутом). В августе 2024-го он нокаутировал Алонзо Менифилда на турнире в Абу-Даби.