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Допинг

30 декабря, 22:46

Боец UFC Мурзаканов отстранен на 180 дней из-за допинга

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на 180 дней за нарушение антидопинговой политики организации, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства по спортивным единоборствам (CSAD).

Проба, взятая у бойца 8 октября 2024 года, показала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. В сентябре 2017-го Антидопинговое агентство США (USADA) уже обнаруживало запрещенные вещества в пробе россиянина. Тогда он был отстранен на два года.

35-летний Мурзаканов провел 14 боев в карьере и одержал 14 побед. В UFC на его счету 4 победы (3 нокаутом). В августе 2024-го он нокаутировал Алонзо Менифилда на турнире в Абу-Даби.

Азамат Мурзаканов
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