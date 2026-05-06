Роман Копылов — Марко Тулио: статистика бойцов перед UFC 328

Роман Копылов из России и Марко Тулио из Бразилии встретятся на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Бой пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США), начало — около 1.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

Копылов одержал 14 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Тулио — 14 побед и 2 поражения.

В прямом эфире бой Копылов —Тулио покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

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