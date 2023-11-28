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Петр Ян рассказал, мог ли он прямо сейчас завершить карьеру и не думать о финансах

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Петр Ян
Петр Ян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли он прямо сейчас завершить карьеру и не думать о деньгах.

— У тебя была мечта — чтобы у родных твоих все было хорошо. Цель достигнута?

— Дай бог, да. У моих родных все хорошо.

— Можешь себе прямо сейчас завершить карьеру и не заморачиваться о финансах?

— Да тут момент не в финансах, а дело в том, что это такой спорт, где ты реально осознанно должен понимать, можешь ты конкурировать на том уровне, где ты находишься. Реально можешь ли составить конкуренцию? Я осознанно понимаю, что могу это делать. Если бы я понимал, что вообще не могу конкурировать, то кто захочет выходить и просто получать люлей? Кто-то хочет этого, но я считаю, что это неправильно было бы.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.

В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Петр Ян
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