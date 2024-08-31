Мухаммад отказался от боя с Рахмоновым в октябре

Боец UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов сообщил, что действующий чемпион в данной весовой категории Белал Мухаммад отказался от боя с ним в октябре, сославшись на дефицит времени для подготовки к поединку.

«Нам предложили бой на 5 октября на турнир UFC 307. Но Мухаммад отказался. Он сказал, что ему не хватит времени и он не будет готов защищать пояс к этой дате. До завоевания титула он говорил, что будет часто защищать пояс в случае чемпионства, но пока он не держит свое слово. Я готов с ним драться в любой момент», — цитирует Рахмонова MMA Fighting.

Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.