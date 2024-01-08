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Сегодня, 11:40

Малыхин: «Готов защищать все три пояса»

Виктория Кравченко
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Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) допустил, что если завоюет титул в среднем весе, то будет проводить защиты сразу в трех дивизионах.

«Я согласился на этот вызов, потому что такого до меня еще никто не делал, — приводит слова россиянина сайт лиги. — У де Риддера не будет никакого преимущества. Я просто буду прессинговать его, наносить много ударов, и все будет как всегда. Для него это будет очень тяжелая ночь.

В тяжелом весе мои навыки позволяют мне считать себя лучшим. У меня нет слабых мест. И я точно один из лучших полутяжеловесов. Я не могу так говорить о себе в среднем весе, потому что это будет мой первый бой в этом весе, и было бы самонадеянно утверждать, что я лучший, не проведя ни одного боя в этом весе. Прежде всего, сейчас мы планируем посмотреть, как я буду чувствовать себя в весе 93 килограмма. Если все пройдет хорошо и я буду чувствовать себя нормально, тогда я буду защищать все пояса. Чем больше боев, тем лучше для меня. Все просто. Я люблю драться".

Малыхин и Ренье де Риддер (16-1) сразятся 1 марта за чемпионский пояс в среднем весе на One 166 в Лусаиле, Катар. Ранее Малыхин отобрал у де Риддера пояс в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2022-го.

Анатолий Малыхин
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