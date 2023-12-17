Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона на UFC 296

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) провел вторую защиту титула, одолев второго номера рейтинга Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Бой состоялся на последнем номерном турнире в 2023 году — UFC 296, который состоялся 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эдвардс не проигрывал с 2016 года. Ковингтон чередует победы с поражениями. Два последних поражения он потерпел от экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4).