Александр Пантожа победил Брэндона Ройвала на UFC 296

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа (27-5) провел вторую защиту титула, одолев второго номера рейтинга Брэндона Ройвала (15-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Поединок состоялся на последнем номерном турнире в 2023 году — UFC 296, который прошел 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пантожа идет на серии из пяти побед. В последний раз он проигрывал в 2020 году россиянину Аскару Аскарову (15-1). Бразилец завоевал титул чемпиона в бою с Брэндоном Морено (21-7), которого он победил раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.