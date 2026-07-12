Махачев — о поражении Макгрегора от Холлоуэя: «Конор побил Конора»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Макса Холлоуэя в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Макгрегор на старте поединка попытался ногой в прыжке ударить соперника и получил травму ноги при приземлении.

«Конор побил Конора. Поздравляю, Макс», — написал Махачев в социальных сетях.

На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед при 9 поражениях в ММА. 37-летний Макгрегор потерпел седьмое поражение (третье подряд) при 22 победах в смешанных единоборствах.