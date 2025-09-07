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Имавов единогласным решением судей победил Борральо в главном бою UFC Fight Night 258

Сергей Разин
корреспондент
Нассурдин Имавов (справа) в поединке с Кайо Борральо.
Фото AFP

Представитель Франции Нассурдин Имавов в главном поединке UFC Fight Night 258 победил бразильца Кайо Борральо.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

На счету 29-летнего уроженца Дагестана 17 побед и 4 поражения, один бой признан несостоявшимся. У 32-летнего Борральо 17 побед и 2 поражения, один бой признан несостоявшимся.

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Кайо Борральо
Нассурдин Имавов
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