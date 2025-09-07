Имавов единогласным решением судей победил Борральо в главном бою UFC Fight Night 258

Представитель Франции Нассурдин Имавов в главном поединке UFC Fight Night 258 победил бразильца Кайо Борральо.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

На счету 29-летнего уроженца Дагестана 17 побед и 4 поражения, один бой признан несостоявшимся. У 32-летнего Борральо 17 побед и 2 поражения, один бой признан несостоявшимся.