Хавьер Мендес — об отсутствии Хабиба на UFC 294: «Он хочет побыть с семьей»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) не планирует присутствовать на боях своей команды, потому что хочет больше времени проводить с семьей.

«У Хабиба свои причины, но мне он сказал, что хочет побыть с семьей, — отметил Мендес «СЭ». — Он сказал: «Я буду здесь для ребят, но я не хочу связывать себя обязательством, потому что моя семья нуждается во мне и я хочу провести время с семьей, пока мы молоды». Я согласен с ним. Он все еще с нами, всегда был в тренировочных лагерях. Вдруг он, допустим, на следующей неделе захочет отдохнуть с семьей, взять отпуск или еще что-то? Если бы он тренировал, то у него этого не получилось бы, потому что бойцов так много. Сейчас он может себе это позволить.

Он освободился, может съездить куда-то с семьей или посмотреть соревнования с участием своего сына без чувства, что ему необходимо быть рядом с бойцами. Он знает, что его бойцы в хороших руках и он с ними на связи по телефону каждый день, со всеми. Но он не может усидеть на двух стульях: надо быть либо с семьей, либо выбрать что-то другое. Он выбрал семью, и это правильный выбор».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.