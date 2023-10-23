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Шон Стрикленд: «Чимаев не заслужил бой за титул»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) уверен, что получит много денег за бой с Хамзатом Чимаевым (13-0), но считает, что представитель ОАЭ не заслужил бой за титул.

«Единственное, что мне нравится в Чимаеве, это то, что он продает бои, — сказал Стрикленд в эфире UFC Fight Pass. — По какой-то причине он то нравится, то не нравится людям. Бой с ним принесет мне много денег. Он продает много боев. Люди платят, чтобы его посмотреть, но он, блин, не заслужил бой за титул.
Он этого не заслужил, но я готов. Дайте ему бой со мной. Он продает много боев. Я буду драться с этим долбаным парнем пять раундов. Но он этого не заслужил. Победить решением в бою с полусредневесом на коротком уведомлении — это не говорит о том, что ты заслужил бой за титул».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

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