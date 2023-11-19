Хамзин: «Не вижу аспектов, за счет которых Дариуш может доставить проблемы Царукяну»

Боец RCC Ильяс Хамзин высказался о шансах на победу Армана Царукяна в поединке против Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Nights 233.

«Хороший бой для Армана, потому что у Дариуша есть имя. Цурукян хорошо сбалансирован, и бьет, и борется. Бенеил обладает хорошим ударом и грэпплингом. Ставлю на Армана. Честно, не вижу аспектов, за счет которых Дариуш может доставить проблемы Царукяну. Но одно дело мое мнение, а другое — сам бой. Многое зависит от утра в день встречи. Открыл глаза, а мысли гуляют, не можешь собраться. На бой влияют любые мелочи», — цитирует Хамзина MMA.Metaratings.ru.

На счету 27-летнего Царукяна 20 побед и 3 поражения в ММА. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы, 5 поражений и 1 ничья.