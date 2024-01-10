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Хабиб Нурмагомедов получил премию имени премьера ОАЭ за выдающиеся успехи в спорте

Алина Савинова
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Известия

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов награжден премией имени премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Ему вручили награду за выдающиеся успехи в спорте.

«Великая часть получить эту награду», — написал боец в социальных сетях.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. Всего в ММА он провел 29 поединков.

Также Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, победителем чемпионата мира по грэпплингу, чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою и панкратиону.

Хабиб Нурмагомедов
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