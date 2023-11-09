Фахретдинов — о бое с дос Сантосом: «Считаю, что выиграл, хотя согласен на ничью»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе, прокомментировал поединок с экс-чемпионом Jungle Fight Элизеу Залески дос Сантосом, состоявшийся 4 ноября на турнире UFC в Сан-Паулу.

Бой закончился вничью, а ключевым моментом схватки оказались последние полторы минуты, когда пропустив удар в печень, россиянин оказался в режиме выживания, но смог довести поединок до конца. 2 из 3 судей в последнем раунде отдали победу бразильцу со счетом 10-8.

«Быстрый нокдаун меня немного сбил. У нас не было такой задачи, должна была быть жесткая проборка. Когда я попал, понял, что могу его уронить и закончить бой досрочно. Это немного сказалось, но я бы не сказал, что устал и не мог ходить. Сказалась, конечно, и акклиматизация и то, что все пошло потом не по плану, но я рад, что такой бой был именно сейчас. Элизеу — это огромный багаж опыта и настоящая лиса. Он много у кого крови выпьет. Вы видели, какая у него крепкая голова. Я столько по нему попадал, а он падал, вставал и ни в одном глазу, — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru. — Считаю, что выиграл, хотя согласен на ничью. Не забывайте, что это Бразилия. Было за это волнение и переживание. Ничья тоже неплохой результат с учетом концовки. Могли отдать и в мою, и в его сторону, но я не считаю, что проиграл третий раунд 10-8».

32-летний Фахретдинов одержал в UFC 3 победы и 1 бой свел в ничью.