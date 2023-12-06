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Эдуард Вартанян: «Кроме Махачева никто не сможет составить конкуренцию Царукяну»

Давид Хачатрян
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) высоко оценивает навыки восьмого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (21-3).

«Ислам Махачев — чемпион, это самый сильный боец. Ключевую роль играет не реванш, а то, что он — номер один. Арман хочет стать номером один. Если бы сейчас Ислам ушел, то этот реванш был бы неинтересен для Армана. Ему был бы интересен бой за пояс. Я уверен, что на данный момент, кроме Ислама, никто не может составить конкуренцию Арману. Я не вижу никого.
Гамрот? Ну, без проблем. Но это будет уже другой бой. Я думаю, Арман никуда не спешит. Он может подраться с тем же Гейджи. А уже после Джастина будет чемпионское противостояние, чтобы все точки над i были расставлены. А так Арман и сейчас может выступить с Исламом», — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Источник: «Вестник ММА»
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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