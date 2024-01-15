Джонни Уокер о поединке с Анкалаевым: «Одна маленькая ошибка стоила победы»

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-8) прокомментировал свое поражение от третьего номера рейтинга Магомеда Анкалаева (18-1).

«Побеждай или делай выводы. Одна маленькая ошибка стоила победы. Ты не создал меня, чтобы сломать, ты не сделал меня, чтобы убить! Давайте продолжать восхождение», — написал Уокер в соцсетях.

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.