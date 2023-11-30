Царукян: «Я не понимаю, как Олейник так душит соперников «Иезеекилем»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) признался, что он не научился использовать фирменный прием Алексея Олейника (60-17) «Иезеекиль». Об этом Царукян сказал «СЭ».

— Ты пересекался с Алексеем Олейником. Он много кого «Иезеекилю» научил: и Магомедкеримова и Александра Волкова. Ты сам не перенял?

— Не, «Иезеекиль» мне вообще не подходит (смеется), я даже не понимаю, как можно так задушить. Я пытался кулак засунуть, как они делают, но это не мой удушающий вообще. Я люблю «Д'Арс», просто голову забрать, задушить. Но думаю, если бы Олейник прям поработал со мной, у меня бы получилось.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.