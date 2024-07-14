Харитонов ответил Емельяненко: «Я побухиваю? Пургу всякую несет»

Российский боец Сергей Харитонов (34-8) жестко ответил Александру Емельяненко (28-9), который сказал, что Харитонов «побухивает».

«С Емельяненко у меня даже желания нет подходить [общаться]. Он всякие гадости про меня наговорил. Он говорит, что я начал побухивать? Если я захотел где-то выпить, я в интервью даже говорил, что когда сажусь в самолет, пол-коньячка могу выпить спокойно, ничего такого в этом нет. Побухивать? Несет пургу всякую. Где вы меня видели пьяного? Где-то, может, на мероприятиях я могу после дня рождения две-три стопки выпить спокойно.

Кто хочет организовать бой с Емельяненко? Я говорил давно, хотите организовать бой — платите бабки. Давайте обратимся к Умару Назаровичу [Кремлеву]. Умар Назарович, найдите деньги, чтобы посмотреть клоунаду, как я отправлю еще раз Емельяненко в нокаут», — сказал Харитонов «СЭ».

Харитонов в прошлом бою одолел Маркуса Винисиуса (11-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 мая на турнире Grand Bellagio Championship в Батуми, Грузия.