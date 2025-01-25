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Сегодня, 22:45

Вадим Немков — Тимоти Джонсон: началась прямая трансляция боя PFL

Началась прямая трансляция боя Вадима Немкова и Тимоти Джонсона
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция соглавного боя PFL Champions Series 1 между российским бойцом Вадимом Немковым и американцем Тимоти Джонсоном. Вечер смешанных единоборств проходит на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА. В России в прямом эфире поединок можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

32-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий поединок экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе провел в феврале 2024-го. Тогда Немков победил Бруно Капелоццу в поединке за суперпояс Bellator vs PFL в тяжелом весе.

39-летний американский боец в профессиональной карьере имеет 18 побед и 10 поражений. Предыдущий поединок Джонсона состоялся в августе 2024 года. Тогда боец проиграл россиянину Денису Гольцову на турнире PFL 7 (2024).

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Вадим Немков
Тимоти Джонсон
ММА
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