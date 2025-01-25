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Сегодня, 22:01

Хавалов победил бразильца Фернандеса единогласным решением судей

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Российский боец Ренат Хавалов на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 единогласным решением судей победил Клеивера Фернандеса.

Счет судейских карточек: 30-27, 29-28, 29-28 в пользу Хавалова.

Теперь на счету 26-летнего россиянина девять побед в девяти поединках.

29-летний бразилец потерпел второе поражение при девяти победах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1.

В главном бою Усман Нурмагомедов встретится с ирландцем Полом Хьюзом, в соглавном Вадим Немков сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

Ренат Хавалов
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