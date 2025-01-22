Усман Нурмагомедов vs Хьюз, Вадим Немков vs Джонсон: дата и время начала боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае в субботу, 25 января. В главном событии ивента состоится титульный бой в легком весе между российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. В соглавном поединке россиянин Вадим Немков сойдется с американцем Тимоти Джонсоном. Начало — после 18.30 по московскому времени. Начало главного боя Нурмагомедов — Хьюз — после 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнир PFL. В России в прямом эфире поединки можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи, фото и видео