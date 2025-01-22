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Сегодня, 16:40

Нурмагомедов и Хьюз провели битву взгядов перед титульным поединком на PFL

Сергей Ярошенко
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Российский боец Усман Нурмагомедов и ирадндец Пол Хьюз провели битву взглядов перед боем на турнире PFL.

Между бойцами состоялся забавный диалог.

— «Ты не сконцентрирован на мне», — сказал ирландец.

— «А кто ты такой?» — ответил ему Нурмагомедов.

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Bellator (Беллатор)
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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