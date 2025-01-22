Нурмагомедов и Хьюз провели битву взгядов перед титульным поединком на PFL
Российский боец Усман Нурмагомедов и ирадндец Пол Хьюз провели битву взглядов перед боем на турнире PFL.
Между бойцами состоялся забавный диалог.
— «Ты не сконцентрирован на мне», — сказал ирландец.
— «А кто ты такой?» — ответил ему Нурмагомедов.
25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).
Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).
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