Сегодня, 00:33

Усман Нурмагомедов победил Хьюза на турнире PFL Champions Series 3 и стал чемпионом в легком весе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Усман Нурмагомедов в титульном поединке на турнире PFL Champions Series 3 победил ирландца Пола Хьюза.

Бой в легком весе продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47). 27-летний россиянин стал чемпионом PFL в легком весе. «СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Champions Series 3.

Первый бой Нурмагомедова и Хьюза прошел в январе 2025 года на турнире PFL Road to Dubai Champions Series и завершился победой Усмана решением судей.

На счету Нурмагомедова 20 побед, один бой признан несостоявшимся. У Хьюза 14 побед при трех поражений.

Усман Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Пол Хьюз, Магомед Магомедов&nbsp;&mdash; Серхио Петтис.Усман Нурмагомедов против Хьюза, Петтис нокаутировал Магомедова. Онлайн-трансляция турнира PFL
ММА PFL: Нурмагомедов — Хьюз

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
КХЛ на Кинопоиске

