Усман Нурмагомедов победил Хьюза на турнире PFL Champions Series 3 и стал чемпионом в легком весе
Российский боец Усман Нурмагомедов в титульном поединке на турнире PFL Champions Series 3 победил ирландца Пола Хьюза.
Бой в легком весе продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47). 27-летний россиянин стал чемпионом PFL в легком весе. «СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Champions Series 3.
Первый бой Нурмагомедова и Хьюза прошел в январе 2025 года на турнире PFL Road to Dubai Champions Series и завершился победой Усмана решением судей.
На счету Нурмагомедова 20 побед, один бой признан несостоявшимся. У Хьюза 14 побед при трех поражений.
