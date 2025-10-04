Усман Нурмагомедов — о победе над Хьюзом: «Я чувствовал, что выиграл каждый раунд, но это был очень тяжелый бой»

Российский боец Усман Нурмагомедов отреагировал на победу в титульном поединке на турнире PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом.

«Этот пояс для моего отца. Потрясающее чувство, я вижу, как вы, Дубай, поддерживаете меня и нашу команду. Я счастлив выиграть на глазах моего отца, эта победа для него. Вы хотите сказать, что и этот бой был очень близким?! Я чувствовал, что выиграл каждый раунд, но это был очень тяжелый бой. Я не недооценил его в этот раз, я думаю, ты, брат, недооценил меня. Больше уважение тебе и твоей команде.

Кто мой следующий соперник? Как зовут этого красавчика из Британии, Альфи Дэвис? Альфи Дэвис, я жду тебя, любое место, любое время, просто дай знать», — сказал Нурмагомедов в октагоне после боя.

Бой в легком весе продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47). 27-летний россиянин стал чемпионом PFL в легком весе. «СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Champions Series 3.

На счету Нурмагомедова 20 побед, один бой признан несостоявшимся. У Хьюза 14 побед при трех поражений.