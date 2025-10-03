Бокс/ММА
3 октября, 23:45

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: началась трансляция боя PFL

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проводят поединок на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото PFL

Россиянин Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз из Ирландии проводят бой-реванш на турнире PFL Champions Series. Вечер ММА проходит на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

Усман Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Пол Хьюз, Магомед Магомедов&nbsp;&mdash; Серхио Петтис.Усман Нурмагомедов против Хьюза, Магомедов — Петтис. Онлайн-трансляция турнира PFL

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира PFL в Дубае. Результаты боя Нурмагомедов — Хьюз и других поединков турнира можно также отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире PFL Champions Series показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки на стриминговый сервис).

ММА PFL: Нурмагомедов — Хьюз

Усман Нурмагомедов владеет поясом Bellator/PFL в легком весе, россиянин в профессиональных ММА одержал 19 побед в 19 боях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Пол Хьюз одержал 14 побед и потерпел два поражения на профессиональном уровне.

25 января 2025 года Нурмагомедов победил Хьюза на турнире PFL в Дубае решением большинства судей.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
