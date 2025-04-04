PFL World Tournament с боем Корешкова и Джонсона пройдет в Орландо

Турнир PFL World Tournament 2025 1 (первый четвертьфинал в формате Гран-при) состоится в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) в ночь с 4 на 5 апреля.

Главное событие турнира — поединок Андрея Корешкова и Джейсона Джексона в полусреднем весе. 34-летний россиянин Корешков провел 33 поединка в профессиональных ММА, одержал 28 побед и потерпел 5 поражений. 34-летний ямаец Джейсон Джексон имеет в профессиональном рекорде 17 побед и 5 поражений.

Еще два боя с участием россиян: Мухамед Берхамов проведет поединок в полусреднем весе с американцем Тадом Джином, а Мовлид Хайбулаев — в полулегком дивизионе с канадцем Джереми Кеннеди.

В прямом эфире турнир PFL World Tournament 2025 1 покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется в 3.00 по московскому времени и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.