PFL World Tournament проходит в Орландо в ночь на 5 апреля

Турнир PFL World Tournament 2025 1 (первый четвертьфинал в формате Гран-при) пройдет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) в ночь на 4 апреля.

На этом турнире российский боец Мухамед Берхамов проведет бой в полусреднем весе с американцем Тадом Джином, а россиянин Мовлид Хайбулаев и канадец Джереми Кеннеди сойдутся в поединке полулегкого дивизиона.

Главным событием станет бой в полусреднем весе между россиянином Андреем Корешковым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Поединок между российским бойцом Магомедом Умалатовым и американцем Логаном Сторли в полусреднем весе сорвался, после того как Умалатов не уложился в весовой лимит.

В прямом эфире турнир показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется в 3.00 по московскому времени и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.