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3 апреля, 20:00

Россиянин Умалатов не уложился в лимит полусреднего веса и выбыл из «Гран-при» в PFL

Руслан Минаев
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Российский боец PFL Магомед Умалатов исключен из «Гран-при» в полусреднем весе.

Перед турниром PFL World Tournament 1 он показал на весах 78,7 кг (173,6 фунта), превысив лимит весовой категории на 900 граммов (2 фунта).

Умалатова заменил австралиец Джозеф Лучиано, который в 1/4 финала проведет поединок с американцем Логаном Сторли. Бой состоится в ночь на 4 апреля в Орландо.

Среди других россиян на турнире полусредневесов выступит Андрей Корешков, который в четвертьфинале проведет поединок с ямайцем Джейсоном Джексоном.

В прошлом году Умалатов дошел до финала «Гран-при», в котором уступил техническим нокаутом соотечественнику Шамилю Мусаеву на турнире PFL 10 в Эр-Рияде 29 ноября 2024 года.

Магомед Умалатов
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