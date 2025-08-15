PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис: трансляция турнира начнется в 1.00 мск 16 августа

Турнир PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис пройдет в ночь на 16 августа

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 9 пройдет в Шарлотте (США) в ночь на субботу, 16 августа. Начало — в 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

В главном поединке турнира — финале Гран-при в легком весе встретятся россиянин Гаджи Рабаданов и британец Альфи Дэвис. Рабаданов в профессиональных ММА одержал 26 побед, потерпел 4 поражения и завершил вничью 1 бой. В рекорде Дэвиса 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.