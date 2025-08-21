PFL World Tournament 10: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию
Турнир по ММА PFL World Tournament 10 состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США) в ночь на 22 августа. Начнется вечер смешанных единоборств с предварительного карда в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.
Основной кард PFL World Tournament 10
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Фабиан Эдвардс (15-4) — Далтон Роста (11-1)
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Александр Романов (19-3-0-1) — Олег Попов (21-2)
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Антонио Карлос Джуниор (18-6-0-2) — Салливан Коли (8-0)
Предварительный кард PFL World Tournament 10
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Алексей Перганде (6-0) — Итан Госс (12-7)
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Брайс Мередит (7-0) — Лазаро Дайрон (8-0-1)
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Импа Касанганай (18-6) — Эндрю Санчес (14-8)
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Гильерме Виана (9-3) — Расул Магомедов (15-4)
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Сергей Билостенный (13-4) — Карл Уильямс (10-3)
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Джошуа Сильвейра (14-5) — Мурад Рамазанов (12-3-0-1)
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Тайлер Рэй (11-5) — Джей Пи Сент Луис (11-5)
Где смотреть PFL World Tournament 10
В прямом эфире турнир покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Основные события, расписание и результаты боев доступны можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».