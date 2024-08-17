Глава Open FC Гурьянов: «Подготовленные кони Хабиба забирают мировые арены»

Президент лиги Open FC Александр Гурьянов прокомментировал победу российского бойца Гаджи Рабаданова над Майклом Дюфортом в рамках турнира PFL 8.

«Смотрел бой Гаджи Рабаданова. Принцип Абдулманапа Магомедовича работает. Он всегда говорил, что для подготовленных коней найдутся арены. Сложно представить, как пройдет финал с участием Рабаданова: четыре года назад он становился чемпионом в моей организации и мы сразу видели, что он будет конкурентным бойцом в мировом списке. Сейчас самое главное, чтобы подготовленные ребята Хабиба выдохнули, сумели восстановиться и отправились дальше. Впереди — 7 сентября и бой Усмана Нурмагомедова!» — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Рабаданов предыдущий бой провел против представителя Никарагуа Элвина Эспинозы в ночь на 22 июня на турнире PFL 5. В этом поединке, продлившемся всю дистанцию, Гаджи одержал победу единогласным решением судей. На его счету 23 победы, четыре поражения и одна ничья.