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PFL 6 (сезон 2024): время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL 6 пройдет в США 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лука Поклит.
Фото Global Look Press

PFL 6 регулярного сезона 2024 пройдет в ночь на 29 июня. Вечер ММА состоится на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Начало ивента — в 01.30 по московскому времени.

В главном событии турнира PFL 6 состоится бой в полусреднем дивизионе между британцем Брэнданом Лохнэйном и американцем Джастином Гонсалесом. В соглавном противостоянии вечера проведут схватку в полусреднем весе молдавский боец Лука Поклит и американец Логан Сторли.

В прямом эфире трансляцию турнира PFL 6 покажут на стриминговой платформе Okko по платной подписке.

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Брэндан Лохнэйн
Джастин Гонсалес
Логан Сторли
Лука Поклит
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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