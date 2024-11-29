Немков рассказал, что Бейдер отказался от реванша

Российский боец Вадим Немков прокомментировал предстоящий бой с хорватом Анте Делией.

«Бейдер не хочет боя со мной. Он уже мне проигрывал, и он возрастной боец. Возможно, у него есть более интересные дела. Мы просили, чтобы мне дали хоть кого-то», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков нокаутировал Райана Бейдера в августе 2020 года. Сейчас 32-летний россиянин выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.